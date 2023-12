Miranda verkoopt erotische kerstcadeaus: ‘Maar niet voor onder de boom’

Wil je eens een ander kerstcadeau geven dan een paar sokken, douchegel of een flesje parfum? Dan heeft Miranda misschien nog wel wat in de aanbieding bij haar erotische winkel in Den Bosch. Ook in haar zaak merkt ze dat het drukker is rond de kerst. "Dat leggen klanten vaak niet onder de kerstboom, omdat het toch gek is om een vibrator uit te pakken waar je schoonfamilie of kinderen bij zijn."

Seksspeeltjes, glijmiddel, massageolie, sexy lingerie of glittershorts voor mannen: Miranda Viguurs heeft het allemaal in de aanbieding. "Het zijn vooral volwassen mannen die een kerstcadeautje kopen voor hun vrouw. Bijvoorbeeld een sexy setje of speeltje", vertelt ze. Voor onder de boom zijn de cadeaus minder geschikt, vindt Miranda. "Maar bijvoorbeeld wel onder het kussen in de slaapkamer." Hoe verder je de winkel inloopt ‘hoe meer kinky’ het wordt, volgens Miranda. In het tweede deel hangen rekken vol met latex en lederen kleding voor mannen en vrouwen en in het derde deel liggen onder meer handboeien en zweepjes. "Er wordt zeker wel eens een zweepje ingepakt voor de kerst."

"Het blijft spannend om onze winkel binnen te stappen."

Miranda merkt dat nieuwe klanten het spannend vinden om bij haar te winkelen "Het blijft voor sommigen toch spannend om onze winkel binnen te stappen. Maar vaak zuchten ze en zeggen ze: 'Oh is dit het? Dat valt wel mee'”. Hoewel het bij Miranda met kerst lang niet zo druk is als bij de parfumeriezaken en boekenwinkels, merkt ook zij dat klanten het steeds normaler vinden om erotische cadeautjes te kopen.

"Je wilt toch niet weten wat je moeder doet."