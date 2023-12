Bijna 6000 huizen urenlang zonder stroom, klanten gevangen in Jumbo

In Geldrop zitten bijna zesduizend huishoudens zonder stroom door een stroomstoring. Naar verwachting gaat deze nog tot kwart voor zeven duren.

"We zitten lekker met een kaarsje en een dekentje", zegt Liesbeth Smans uit Geldrop. Ook bij haar ging om iets voor vijven opeens het licht uit. "Ze zeggen dat het nog tot kwart voor zeven duurt, dus we wachten maar gewoon af. Tot die tijd luistert ze maar wat radio op de telefoon.

Gevangen in de Jumbo

De stroom in de Jumbo aan de Coevering ligt er ook uit. Daardoor zijn alle rolluiken in de supermarkt naar beneden en zaten klanten een half uur vast. Uiteindelijk zijn ze via de nooduitgang uit het pand geloodst.

"Opeens begonnen de lampen te knipperen", vertelt Shyamen Bollen, die boodschappen aan het doen was. "Daarna werd het helemaal donker en gingen de rolluiken omlaag." Medewerkers snelden naar de schappen om het eten af te dekken met kappen. "Het was een vreemde gewaarwording."

Heel spannend vonden de meeste klanten het verder niet: zij zagen het vooral als de uitgelezen kans om als eerste in de rij voor de kassa te staan. Maar helaas, het mandje moest daar blijven. "We kregen wel een pak koekjes mee, voor de schrik", vertelt Shyamen.

Stroom in de wijken

De stroomstoring zit vooral in de wijken Braakhuizen en Coevering, waardoor bijna de helft van Geldrop zonder stroom zit. Er zijn monteurs onderweg om de storing op te lossen. "Sorry voor het ongemak!", zegt netbeheerder Enexis.