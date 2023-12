Bekerduel tussen PSV en FC Twente afgelast na zware regenval

Het bekerduel tussen PSV en FC Twente is donderdagavond in het water gevallen door overvloedige regenval. Op het veld van het Philips Stadion in Eindhoven was nauwelijks te spelen, omdat er zo veel water lag.

De aftrap van de wedstrijd zou om negen uur zijn, maar de mat was langzaam in een zwembad veranderd. De piek van storm Pia trok donderdagavond over Brabant, met flinke regenval als gevolg.

"Het was spekglad, levensgevaarlijk", zei scheidsrechter Jeroen Manschot tegen ESPN. Hij heeft gekeken of de bal nog over het veld kon rollen, maar zag hoe er enorme hoeveelheden water van het veld af werden geschoven. "Ik wil het niet op mijn geweten hebben als er iets met een van de spelers gebeurt."

Vervolg

De wedstrijd wordt waarschijnlijk op 16, 17 of 18 januari gespeeld. Dat is eigenlijk de week van de volgende ronde. Vroeger kan niet vanwege de winterstop. De winnaar van PSV - FC Twente speelt dan een week later alsnog de achtste finale.

Daarvoor is donderdagavond ook al geloot. Mocht PSV de volgende ronde bereiken, dan wacht het een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord is momenteel de nummer twee van de competitie en de grootste concurrent van de Eindhovenaren in de strijd om het landskampioenschap.