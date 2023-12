Dit is het natste jaar ooit: 'Bijna geen ruimte meer om water op te slaan'

We hebben nog één laatste regenachtige week voor de boeg, maar nu al is 2023 het natste jaar ooit gemeten. Tot nu toe viel er 1126 millimeter regen over het hele land en daarmee is het record uit 1998 verbroken. Toen viel er 1109 millimeter regen. Al die regen zorgt in Brabant nog niet voor grote problemen, maar Waterschap Aa en Maas moet zich hard inzetten om dat ook zo te houden.

Rochelle Moes & Floortje Steigenga Geschreven door

De afgelopen jaren werden we overspoeld met berichten over de droogte. In 2018 viel er in Brabant 500 millimeter regen en vorig jaar 650 millimeter. Maar dit jaar kwam er bijna het dubbele aan neerslag naar beneden. “Dat is echt extreem’, zegt Jos Kruit van het waterschap.

"Een voorraad is belangrijk, maar het water staat nu wel héél erg hoog."

Al die regen zorgt voor overlast bij mensen thuis. “We krijgen sinds oktober heel veel meldingen van kruipruimtes en kelders die onder water staan”, vertelt Kruit. “De mensen schrikken hiervan, omdat ze het nog nooit mee hebben gemaakt. Dat heeft alles te maken met die zeer hoge grondwaterstanden en kelders die niet waterdicht zijn." Je zou zeggen dat een overschot aan regen ideaal opgevangen kan worden, om te gebruiken in tijden van droogte. Maar zo makkelijk is het helaas niet, legt Jos uit. "De grondwatervoorraad is belangrijk. Maar het water staat nu wel héél erg hoog. Een beetje te gortig misschien wel. In Brabant is er nu bijna geen ruimte meer om het grondwater op te slaan." Toch is er nog geen reden tot paniek. Het water van de Dommel en de Aa kunnen nog afstromen naar de Maas, want daar is nog geen hoogwater. “En als dat wel gebeurt, hebben we nog verschillende waterbergingsgebieden rondom Den Bosch liggen die tijdelijk kunnen onderlopen om een teveel aan water te bergen”, zegt Jos.

"Daarom zullen we water in de toekomst meer ruimte moeten geven."

Met stevige kaplaarzen loopt hij door een drassig natuurgebied in Middelrode, dat is ondergelopen omdat het water van de Aa buiten de oevers treedt. Maar hier mag het, vertelt Kruit. "Dit noemen we een dynamisch beekdal. Hier geven we het water bewust de ruimte." Hij verwacht dat er in de toekomst steeds meer extremen zullen ontstaan. “De afgelopen drie jaar hebben we enorme droogte gekend. Nu is het extreem nat. Daarom zullen we water hier meer ruimte voor moeten geven, zoals in dit dynamisch beekdal. Dat is een grote klus waar vele jaren overheen gaan, maar we zijn al begonnen." Ook de mensen thuis kunnen stappen ondernemen om zich voor te bereiden op meer extreme regenval in de toekomst. "Zorg dat je kelders waterdicht zijn. Koppel je regenpijp af en laat het in de tuin lopen, plaats een regenton voor droogtetijden en zorg dat het water niet naar het riool stroomt."