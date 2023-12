Gemeente Dongen gaat 150 asielzoekers opvangen op industrieterrein

De gemeente Dongen heeft donderdag bekendgemaakt dat ze een noodopvanglocatie voor asielzoekers gaat inrichten op industrieterrein Tichelrijt aan de Nestel. De gemeente was sinds begin deze week op zoek. Ook Raamsdonksveer heeft een pand beschikbaar gesteld, in een voormalige zorginstelling waar al vluchtelingen uit Oekraïne werden opgevangen.

Beide gemeentes geven gehoor aan de oproep om het overvolle azc in het Groningse Ter Apel te ontlasten. Dat asielzoekerscentrum zit nu overvol.

Dongen

Maandag liet de gemeente Dongen weten dat ze een noodopvang willen regelen voor maximaal 150 asielzoekers. Alleen waar was nog niet bekend. Daar is industrieterrein Tichelrijt nu voor uitgekozen, waar eind januari de eerste asielzoekers in moeten kunnen. Die verblijven daar tussen de vier tot maximaal zes maanden.

De opbouwwerkzaamheden beginnen in januari en zullen zo'n drie weken duren. Op 10 januari zijn omwonenden welkom om vragen te stellen over de noodopvang, tijdens een informatiebijeenkomst.

Raamsdonksveer

Raamsdonksveer liet vorige week weten dat ze vanaf 27 december 35 asielzoekers uit Ter Apel in huis nemen. Dat gaan ze doen in een voormalige zorginstelling: Het Hoge Veer. Op die plek worden nu al 180 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

De asielzoekers die daarbij komen, worden opgevangen in een aparte vleugel van het pand. "Ik ben er trots op dat we op zo'n korte termijn een noodopvanglocatie hebben gerealiseerd", laat burgemeester Marian Witte van de gemeente Geertruidenberg weten. "Ik begrijp dat dit impact heeft op de omgeving, maar we doen ons best om het voor iedereen zo goed mogelijk te regelen."