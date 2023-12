Pakketje lekt giftige stof op industrieterrein naast Eindhoven Airport

De hulpdiensten zijn vrijdagochtend massaal uitgerukt naar een gebouw van pakketbezorger DHL Express aan de Jan Hilgersweg in Eindhoven, nadat een pakketje daar een giftige vloeistof lekte. Het gaat om de schadelijke stof dichloormethaan, dat gebruikt wordt als oplosmiddel.

De melding kwam binnen rond tien voor acht. Volgens een woordvoerder ter plaatse zou het gaat om een klein lekkend pakketje, dat bedoeld was voor een bedrijf in Oss. Omdat het om een gevaarlijke stof ging, werd direct 112 gebeld.

Kort daarop werd het gebouw ontruimd. Enkele tientallen medewerkers van DHL wachtten buiten, terwijl brandweermannen met gasmaskers het lekkende pakket veilig afvoerden. Even voor negen uur meldde de Veiligheidsregio via X dat de situatie ondertussen 'stabiel en onder controle' is.'

Er zijn uiteindelijk drie mensen nagekeken in de ambulance. Het is onduidelijk of zij direct met de stof in aanraking zijn gekomen.