Supertalent uit het platte Nederland bijna de beste snowboarder ter wereld

Hij is pas 18 jaar, maar als snowboarder hoort hij bij de top van de wereld. Sam Vermaat sprong onlangs in Amerika tijdens een wereldbekerwedstrijd bij het onderdeel Big Air naar de tweede plaats. Een podiumplek had dit seizoen nog geen enkele Europeaan gehaald. Het bijzondere verhaal van een natuurtalent uit Halsteren: “Ik ben op de indoorbanen in Nederland opgegroeid.”

Met een vader die snowboardleraar is en een moeder die snowboarden als passie heeft, was het niet zo verrassend dat Sam hun voorbeeld volgde. “Toen ik 4 jaar was, stond ik al op een snowboard. Ieder jaar gingen we een paar keer op wintersport, dat vond ik erg leuk. Drie jaar later probeerde ik een beetje te freestylen. Ik werd lid van een skiclub in Rucphen en door meer te trainen werd ik snel beter. Toen ik op mijn 11e Nederlands kampioen werd, was dat het besef dat ik er serieus voor wilde gaan.”

Op zijn twaalfde werd hij opgenomen in TeamNL en toen hij 15 jaar was, maakte hij al deel uit van de seniorenselectie. “Ik ben toen fulltime gaan trainen op Papendal. In de winter zit ik natuurlijk veel in de sneeuw, maar tussen de wedstrijden door en in de zomerstop werk ik in eigen land aan mijn kracht en conditie. Zo kan ik mijn lichaam voorbereiden op de wedstrijden. Ook train ik veel op grote airbags, waarbij je heel veilig tricks kunt leren.”