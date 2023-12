Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/3 Brandweer pompt water uit graf, net op tijd voor de uitvaart

De brandweer in Nuenen heeft er vrijdagmiddag voor gezorgd dat een uitvaart niet in het water is gevallen. Een graf dat klaar werd gemaakt voor een uitvaart, bleek volgelopen te zijn met water. De vrijwilligers van de brandweer lieten alles uit hun handen vallen en haastten zich naar de begraafplaats.