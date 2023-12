Enorme brand verwoest loods met auto's, NL-alert weer ingetrokken

In een loods aan de Zwartakkers in Bladel heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. In de loods stonden auto's. Naar omwonenden werd een NL-alert gestuurd. Van de schuur en de auto's is niets meer over.

De muur en het dak van de schuur zijn door de brand ingestort. Buurtbewoners werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Volgens een 112-correspondent vatte een hogedrukreiniger vlam en sloeg het vuur in de isolatie van de schuur. Een andere schuur wed natgehouden om overslaan te voorkomen. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer was de meeste rook rond zeven uur verdwenen. Geen schadelijke stoffen

De brandweer heeft metingen gedaan, maar er zijn bij de brand geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Rond zeven uur 's avonds werd gemeld dat de brandweer alleen nog nablust. Het NL-alert geldt sinds die tijd niet meer. Buurtbewoners kunnen hun ramen en deuren weer openen, laat de brandweer weten.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.