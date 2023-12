Veel rook bij enorme brand in loods met auto's, NL-alert verstuurd

In een loods aan de Zwartakkers in Bladel woedt sinds vrijdagavond een grote brand. In de loods staan auto's. Naar omwonenden is een NL-alert gestuurd. Van de schuur en de auto's is niets meer over.

De muur en het dak van de schuur zijn ingestort. Buurtbewoners worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Volgens een 112-correspondent vatte een hogedrukreiniger vlam en sloeg het vuur in de isolatie van de schuur. Een andere schuur wordt natgehouden om overslaan te voorkomen. Er is bij de brand niemand gewond geraakt.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.