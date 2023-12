Dode vrouw (58) gevonden in woonzorgcomplex Eindhoven, man (55) opgepakt

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/5 Dode vrouw gevonden in Eindhoven

In een woonzorgcentrum voor ouderen aan de Generaal Cronjéstraat in Eindhoven is vrijdag een dode vrouw gevonden. Het gaat volgens de politie om een 58-jarige bewoonster. Een 55-jarige man is aangehouden.