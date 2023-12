Darter Carlo trots op winnende broer Berry: 'Keihard voor gewerkt'

In Nederland kenden de meeste sportliefhebbers Berry van Peer (27) voornamelijk van zijn Grand Slam-wedstrijd waarbij hij door de aandoening darteritus zijn pijlen moeilijk los kon laten. Sinds 2017 is er veel veranderd bij de darter uit Zundert. Deze week debuteerde hij op het WK darts met een overwinning. Zijn broer, teamgenoot en tevens supporter Carlo (31) uit Rucphen heeft grote bewondering voor Berry. “Hij heeft het verdiend door keihard te werken.”

Darteritus is als darter verschrikkelijk om mee te maken. Carlo maakte de strijd van zijn broer van dichtbij mee. “Wat veel mensen niet weten, was dat hij ondanks de darteritus zijn poule wel doorkwam. Het feit dat hij moeite had met gooien kwam overal in de media, dat is natuurlijk niet leuk. Berry heeft er denk ik zo’n twee jaar over gedaan om er vanaf te komen. Helemaal alleen, puur door keihard te trainen. Mentale hulp heeft hij niet gezocht, al is er nu wel iemand bij wie hij terecht kan als hij in een dipje zit.”

"Door gekneusde ribben mocht paracetamol niet ontbreken."

Ruim zes jaar na de veelbesproken partij stond de Brabander eindelijk op het WK. Niet met darteritus gelukkig, maar wel kampte Berry met fysieke problemen. Carlo: “Berry is afgelopen week van de trap gevallen toen hij het vuilnis buiten wilde zetten. Met zijn rechterarm hield hij zich tegen, gelukkig zonder schade aan zijn arm. Wel kneusde hij twee ribben, dus paracetamol mocht niet ontbreken.” Met Luke Woodhouse trof Berry de beste tegenstander die hij kon treffen. “De eerste 32 darters waren geplaatst, Luke stond één plekje lager. Het werd een topdebuut, waarbij hij liet zien goed te kunnen gooien en geen podiumangst te hebben. Na afloop ontploften onze telefoons. Geweldig om te zien dat echt overal in de media aandacht was voor zijn prestatie. Ik heb helemaal nergens een negatieve reactie gelezen.”

"Goede maatjes, maar dat telt niet tijdens een wedstrijd."

Zaterdagavond is de nummer 23 van de wereldranglijst Josh Rock de tegenstander in de tweede ronde. “Het zijn goede maatjes van elkaar, maar tijdens een wedstrijd telt dat niet. Als Josh zijn hoge niveau haalt, is het een heel taaie tegenstander. Maar als Berry zich focust en gas geeft, kan hij hem verslaan. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan.”

"Ik kan echt wel van hem winnen hoor."

De familie Van Peer is dartsgek. Vader en moeder zijn echte liefhebbers en beide zonen trainden al van jongs af aan samen. “We hebben heel lang in dezelfde teams gezeten. Lokaal nog steeds, maar in de landelijke SuperLeague sinds dit jaar niet meer." Als invaller mocht Carlo een keer meedoen aan de ProTour. "Twee broers waren uniek bij de profs. Wie er van ons beter is? Berry heeft iets meer talent en draait al langer mee in de top. Maar als we tegenover elkaar staan met een training, kan ik echt wel van hem winnen hoor.” Zie hieronder voor de 'darteritus-wedstrijd' in 2017: