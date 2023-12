NAC Breda maakt het nog spannend, maar koploper Willem II wint derby

Willem II heeft vrijdagavond in Breda de voetbalderby van NAC gewonnen. Uitgerekend Jeredy Hilterman, oud-speler van NAC, had een belangrijke bijdrage aan de 1-2 winst van zijn Willem II.

Jeredy Hilterman was als speler van NAC Breda niet bepaald geliefd bij de eigen aanhang. Dit omdat hij in 2022 het kampioensfeest van zijn oude club FC Emmen meevierde en daarbij uitsprak dat hij spijt had van zijn transfer naar Breda. Nu is Hilterman spits van Willem II, de aartsrivaal van de Bredase club.

Al uren voor de wedstrijd was het duidelijk dat NAC Breda tegen Willem II een beladen wedstrijd is. Supporters van Willem II zwaaiden de spelers bij het Koning Willem II Stadion uit met vuurwerk, in Breda werden ook veel fakkels afgestoken. In het Rat Verlegh Stadion zelf was het al vroeg sfeervol.

Sportieve revanche

Eerder dit seizoen stonden beide ploegen tegenover elkaar in Tilburg, waarbij de Bredanaars duidelijk de sterkste waren. Het duel werd bij een 0-3 duel gestaakt en op een later tijdstip uitgespeeld: 1-4. Na afloop van de gestaakte wedstrijd liep het flink uit de hand buiten het stadion. Het betekende dezelfde week het ontslag van trainer Reinier Robbemond en korte tijd later het vertrek van technisch directeur Teun Jacobs.

Inmiddels is de situatie bij Willem II compleet veranderd en staat de ploeg bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Deze vrijdagavond wilden de Tilburgers sportieve revanche voor de eerder verloren derby en bovendien laten zien waarom het de belangrijkste titelkandidaat is.

Goals Hilterman

Beide elftallen maakten direct duidelijk dat er veel op het spel stond en gaven vol gas. Willem II was het gevaarlijkst en na 8 minuten stond de 0-1 op het scorebord. Jeredy Hilterman kopte binnen en zorgde voor feest bij de meegereisde supporters uit Tilburg. Dat waren er ongeveer 350, omdat vanwege veiligheidsmaatregelen maar de helft van de capaciteit van het uitvak welkom was.

Diezelfde Hilterman liet zich een minuut later gaan op het veld met een flinke overtreding. Scheidsrechter Allard Lindhout bestrafte hem met een gele kaart. Na ruim een half uur was opnieuw Hilterman de man op wie alle aandacht was gericht. Na een sterke actie van Jeremy Bokila -de supersub die nu in de basis stond- stond de spits op de juiste plek om de 0-2 binnen te tikken.

Slotoffensief

NAC Breda werd bij het rustsignaal door de eigen aanhang getrakteerd op een fluitconcert. Trainer Jean-Paul van Gastel zal ongetwijfeld in de kleedkamer een donderspeech hebben gegeven, want na rust liet NAC direct zien op jacht te gaan naar de aansluitingstreffer. Een aantal kansen kreeg het ook wel, maar echt moeite hoefde doelman Joshua Smits niet te doen.

In de slotfase werd het toch nog erg spannend, toen invaller Thomas Marijnissen de 1-2 binnen gleed. Het publiek ging er vol achter staan, maar dichterbij kwam NAC Breda niet meer. Willem II gaat met een heerlijk gevoel de winterstop in, NAC Breda mag in 2024 proberen een aanval te doen op de bovenste plekken.