Onrustig na wedstrijd NAC-Willem II, vuurwerk naar politie gegooid

Het is vrijdagavond onrustig na de wedstrijd tussen NAC en Willem II. Verschillende supporters lopen met bivakmutsen rond en gooien vuurwerk naar de politie. Supporters werden een tijdje in het stadion gehouden.

Supporters gooien buiten het stadion in Breda met meerdere spullen. Zo steken ze vuurwerk af en zou er met flessen worden gegooid. "De agenten zijn daar wel goed op voorbereid, maar dat is natuurlijk altijd schrikken als er vuurwerk bij je ontploft", zegt de politiewoordvoerder.

De politie is met veel wagens van de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig. Ook een brandweerwagen is aanwezig. Volgens de woordvoerder ontstond er veel spanning na de wedstrijd. De Tilburgse club won met 2-1 van NAC. "We proberen het zo snel mogelijk weer rustig te krijgen, zodat iedereen naar huis gaat." Buiten zijn grote lampen aangezet en op de supporters gericht.

Of er mensen gewond zijn geraakt of aangehouden, kon de woordvoerder nog niet zeggen.