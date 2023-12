Buurtbewoners verrassen pakketbezorger Ramiz met bijzonder kerstcadeau

Pakketbezorger Ramiz kreeg zaterdagmorgen in Sprang Capelle de verrassing van zijn leven. Hij ontving uit het niets maar liefst duizend euro. Het was een kerstcadeau van bewoners uit de wijk waar hij altijd de pakketjes bezorgt. “Die man heeft een hart van goud”, zegt initiatiefnemer Martin Sonnema.

Buurtbewoner Sonnema kijkt tevreden toe. “Ramiz is altijd vriendelijk. Hij brengt de pakketjes bij oudere mensen zelfs naar binnen. De aura die om die man hangt is heerlijk. Heel Nederland mag dat weten en ik vind dat dat zeker beloond mag worden.”

Uit de speakers schalt kerstmuziek. De glühwein vloeit rijkelijk. Dit is voor de wijk het moment om hun favoriete pakketbezorger te bedanken. Ramiz stapt met een grote lach op zijn gezicht uit de bus. “Is de hele buurt hier? Dat geloof ik niet. Is dit echt?”

Terwijl pakketbezorgers voor de feestdagen drukke tijden beleven, is Ramiz Isbeceren de rust zelve. Met zijn bus komt hij deze ochtend nietsvermoedend naar de Vier Heultjes in Sprang-Capelle. De buurt staat hem op te wachten met sterretjes in de hand.

Ramiz bezorgt de pakketjes op een voormalig vakantiepark in Sprang-Capelle. Volgens Sonnema regelen ze hier alles zelf. “We hebben hier 245 huizen staan. Het is gelegaliseerd en gelukkig mogen we hier wonen. We horen bij de gemeente Waalwijk, maar we doen het met een eigen bestuur allemaal zelf. Onze pakketbezorger hoort bij de gemeenschap.”

Bezorger Ramiz vindt dat zelf ook. Nadat hij zijn kerstcadeau in handen heeft gekregen, krijgt hij de microfoon. “Dit is de beste route die ik tot nu toe heb gehad.” De hele buurt juicht.

“We hebben een warme band. Het voelt als familie. Ik kan gewoon achterom gaan. Ik heb ook in Amsterdam bezorgd en dan is het hier heel anders. In de Randstad zijn ze door het drukke leven meer op zichzelf. De mensen zijn hier aardiger.”

Zo aardig dat ze zelfs duizend euro aan hem geven. “Het begon in de groepsapp”, zegt initiatiefnemer Sonnema. “We vonden dat we heel tevreden waren over het bezorgen door Ramiz. Ik zei: "Zullen we een kerstpakketje voor hem regelen?" Vervolgens stuurde ik een betaalverzoek via de app. Dat ging een heel eigen leven leiden. Het werd groter, groter en groter.”