Van der Poel rijdt Van Aert weer op grote achterstand, ook Van Empel wint

Mathieu van der Poel heeft voor de zesde keer op rij de wereldbekercross van Antwerpen op zijn naam geschreven. De 28-jarige wereldkampioen veldrijden liet na een slechte start de concurrentie ver achter zich. Bij de vrouwen won Fem van Empel. Daarmee won de 21-jarige Brabantse ook de elfde cross waarin ze aan de start verscheen.

Het was voor het eerst dit seizoen dat de 'Grote Drie', Van der Poel, Van Aert en Tom Pidcock, aan de start stonden in een veldrit.

Van der Poel schoot vlak na de start uit zijn klikpedaal en moest daarna in de achtervolging, net als de in het zand gevallen Pidcock. Na een kwartier lag Van der Poel echter al bijna aan kop en de laatste vijf ronden reed hij alleen aan de leiding.

De ontketende Nederlander bleef de concurrentie ruim voor. Van Aert kwam op 29 seconden als tweede over de finish, gevolgd door klassementsleider Eli Iserbyt, op 37 seconden.

"Ik klikte uit mijn pedaal en kwam in de chaos terecht", blikte Van der Poel terug op zijn mislukte start. "Mijn benen waren echter goed en ik raakte niet in paniek. Er waren wel een paar stukken waar ik kon inhalen."

Dat deed Van der Poel op indrukwekkende wijze en hij eiste met groot vertoon van macht de zege op. "Het gaat wel goed, ik mag niet klagen", bleef hij nuchter. "Voor mij is het nu vooral zaak om gezond te blijven en de kerstperiode zo goed mogelijk door te komen."

Fem van Empel

Van Empel, die een aantal wereldbekerwedstrijden liet schieten, keerde vorige week in Herentals terug na een trainingsstage in Spanje, die niet vlekkeloos was verlopen door een val en een opgelopen verkoudheid. Het verhinderde haar niet daar de cross om de X2O-Trofee te winnen en nu in Antwerpen haar overmacht nog maar eens te tonen. "Ik reed alweer vol vertrouwen. Zeker met het springen over de balken kon ik het verschil maken."

Ze reed in de vierde van zes rondes op het strand van Sint-Anneke aan de Schelde weg bij haar concurrentes. Lucinda Brand finishte op 18 seconden als tweede. Puck Pieterse pakte de derde plaats, daarmee zorgend voor een volledig Nederlands podium.