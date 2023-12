Koe verdrinkt bijna: omstanders houden kop boven water tot er hulp is

De brandweer heeft samen met medewerkers van de dierenambulance Brabant Noord-Oost vrijdag een koe gered die dreigde te verdrinken in de Dommel bij Sint-Oedenrode. Omstanders hielden haar hoofd boven water. Het dier is het water uit getakeld.

"Op basis van zijn oormerk hebben we de eigenaar opgespoord en geïnformeerd. Die was het dier al kwijt", vertelt voorzitter Rens van Lieshout van de dierenambulance. "We hebben het dier warm gewreven met doeken, want die was zwaar onderkoeld. Brandweermedewerkers hebben een takel gemaakt en hem zo gered."

De hulpverlening kwam moeizaam op gang omdat de hele omgeving overstroomd is en de koe op een moeilijk bereikbare plek lag. De koe is nu onderweg naar de stal van de eigenaar.