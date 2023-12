Debutant Berry van Peer zorgt voor daverende verrassing op WK darts

Berry van Peer zorgde zaterdagavond voor een enorme verassing op het WK darts in Londen. De darter uit Sprundel, die zijn debuut maakt tijdens dit wereldkampioenschap, bereikte de derde ronde door Josh Rock - voormalig wereldkampioen bij de jeugd en een outsider voor de titel - te verslaan.

De eerste leg van de wedstrijd ging nog naar Rock, maar Van Peer raakte daardoor niet van slag. Hij gooide weliswaar weinig hoge scores, maar het uitgooien ging formidabel. Daardoor greep de darter uit Sprundel de eerste set met 3-1.

121-Finish op bullseye

In de tweede set was het wedstrijdbeeld identiek. Rock maakte indruk met hoge scores, maar Van Peer was effectiever. Rock boog een 2-1 achterstand nog om in een gelijke stand (2-2), maar moest ook deze set aan Van Peer laten. Die sloot de set af met een imponerende 121-finish op de bullseye.

In de derde set begon Van Peer ook betere scores te gooien. Omdat hij sterk bleef uitgooien kwam hij in die set op een 2-0 voorsprong, op de drempel van een stunt. Een 101- en een 112-finish brachten Rock echter terug in de wedstrijd. Van Peer kreeg vervolgens twee kansen om in de vijfde leg die set - en daarmee de wedstrijd - alsnog op zijn naam te schrijven, maar hij miste de dubbel 16 en de dubbel 8. Rock profiteerde daarvan en greep de derde set.

Herpakken

Dat was een teleurstelling voor de darter uit Sprundel, maar Van Peer herpakte zich snel. In de vierde set begon hij weer prima, met het winnen van de eerste en tweede leg. Weer kreeg hij matchdarts, en dit keer gooide Van Peer wel uit. Dubbel 20 bezorgde hem een knappe plaats in de derde ronde. Daarin moet Van Peer het opnemen tegen de als tiende geplaatste Australiër Damon Heta.

Titelfavoriet Michael van Gerwen treft in de derde ronde van het WK landgenoot Richard Veenstra. Vlijmenaar Van Gerwen was in de eerste ronde vrijgeloot en rekende in de tweede ronde van het WK simpel af met de Ier Keane Barry.