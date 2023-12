Dode bij ernstig ongeluk op toerit A59, bestuurder auto slaat op de vlucht

Bij een ernstig ongeluk, dat rond vier uur zaterdagnacht plaatsvond op de toerit naar de A59 bij Waalwijk-Oost, is iemand om het leven gekomen. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Het slachtoffer zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder door nog onbekende reden op de oprit de macht over het stuur verloor. Vervolgens schoot de auto, waarin meerdere mensen zaten, uit de bocht. Onderaan het talud belandde de auto op zijn kant in een sloot. Het slachtoffer kwam onder de auto terecht.

Hulpdiensten rukten massaal uit om eerste hulp te verlenen. Meerdere mensen zijn in ambulances naar ziekenhuizen gebracht.

Onder invloed

De bestuurder van de auto ging er na de crash vandoor, maar korte tijd later kon deze man, een 28-jarige Pool zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, aangehouden worden. De man was nat en zat onder de modder.

Hij wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeluk, het veroorzaken van een dodelijke aanrijding en het rijden zonder rijbewijs. Uit een eerste test bleek dat de man ook nog onder invloed was van verdovende middelen.

Op- en afrit voorlopig dicht

Voor zover de politie nu weet, zou er geen verkeer bij de crash betrokken zijn geweest.

De op- en afrit bij Waalwijk-Oost in de richting van Raamsdonksveer blijven voorlopig dicht.