Zwaargewonde man lag mogelijk al uren in tuin, toestand zorgwekkend

De politie houdt er rekening mee dat de zwaargewonde 37-jarige man, die rond drie uur zaterdagmiddag werd gevonden in een tuin aan de Dagpauwoog in Someren, daar mogelijk al sinds de nacht lag. Dat maakte de politie zondag rond het middaguur bekend. Het slachtoffer ligt nu in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over wat de man is overkomen.

Het slachtoffer werd rond drie uur zaterdagmiddag gevonden, nadat die vanuit een tuin achter een huis om hulp riep. Gewaarschuwde agenten zagen vervolgens dat de man zwaargewond was. De man werd daarop met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Sporen

Diverse specialisten zijn bezig met het onderzoek. Er zijn sporen veiliggesteld, er zijn verklaringen afgenomen en is er een buurtonderzoek ingesteld. Deze zondag gaat het onderzoek verder.