Bjorn is professioneel kerstman: 'Veel leuker dan Sint zijn'

Bjorn Wilbers is in december kerstman. En niet zomaar een kerstman, de Tilburger is professioneel kerstman en zo ziet hij er ook uit. Hij is een van de vier Coca Cola kerstmannen in Nederland en komt daarnaast als Santa bij veel bedrijfsfeesten en marketing evenementen. “Ik vind het veel leuker om Kerstman te zijn dan Sinterklaas. De Sint is netjes en je moet je toch aan het verhaal houden, bij de kerstman kan ik scherper zijn en veel meer kwijt.”

Bjorn, je zou het niet zeggen, maar is pas 26 jaar, heeft de toneelschool gedaan en houdt er dus van om in de huid van een ander te kruipen. De rol bevalt hem goed en hij heeft het er heel erg druk mee: hij is kerstman van 6 december tot en met 23 december. “Dit is eigenlijk mijn eerste vrije dag”, zegt hij zondag. “Eigenlijk zou ik drie dagen vrij hebben, maar ik heb alle dagen gewerkt. Dan heb je het over zo’n twee of drie klussen per dag.”

Naast zijn 'dagelijkse' werk als Coca Cola-kerstman presenteert hij bij Omroep Brabant op de radio een programma en heeft hij ook een eigen rijdend kerstproject. “Dan is er een podium mee en delen we bijvoorbeeld kerstpakketten uit voor een bedrijf. Vaak heb ik ook iets waarbij mijn theaterachtergrond een rol speelt, dus in een winkelcentrum zul je mij niet tegenkomen.”

