Hele nieuwbouwwijk staat blank na enorme regenval, water kan niet weg

Een complete nieuwbouwwijk aan de Langlaar in Eindhoven dreigt de kerst nat te beginnen, omdat het water niet weg kan. De enorme regenval van de laatste dagen zou in een ondergronds afwateringsysteem weg moeten zakken, maar de grond is helemaal verzadigd.

Het water staat al in de kruipruimtes van de huizen. De regenpijpen van de huizen zijn niet aangesloten op het riool, maar eindigen net boven de grond op een rooster. Via dat rooster zou het water langzaam de bodem in moeten zakken, maar dat gaat dus niet meer door de vele regen die de afgelopen dagen al is gevallen.

De brandweer probeert met een pomp te voorkomen dat het water de huizen in stroomt. "Bij sommige huizen is het nog maar enkele centimeters voordat het uit de kruipruimte de woningen in stroomt", zegt een 112-correspondent.