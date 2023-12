Regen en wind houdt Tilburgers niet weg van Fakkels voor Vrede

Het is een mooi alternatief voor de nachtmis op kerstavond: de optocht Fakkels voor Vrede in Tilburg. Ondanks het slechte weer trok de tocht een paar honderd deelnemers die vanaf het Willemsplein met brandende fakkels door de stad liepen. Meteen om de hoek bij de Heikese kerk blies de wind veel fakkels weer uit. Maar het zou geen optocht voor de vrede zijn als niet iedereen elkaar weer snel aan een vuurtje hielp.

De familie Toonen-Coppens heeft weinig met kerst of geloof, maar loopt graag mee in de fakkeloptocht. We lopen al heel wat jaren mee. "Het regende heel hard toen we nog thuis waren, maar de kinderen vinden het toch heel erg tof om mee te lopen. Het is echt onze avond met z'n viertjes."

De familie Toonen-Coppens (foto: Omroep Brabant)

Teun en Tijn zijn twee jonge jongens die ook als het pijpenstelen regent vrolijk meelopen. Waarom? Omdat de vader van Teun werkt bij The Living Museum Tilburg. De opbrengst van de verkoop van fakkels gaat dit jaar naar dit museum. Tijn heeft al vaker meegelopen. Teun vindt het een bende in de wereld, dus het is wel nodig zo'n optocht, zegt hij.

Teun en Tijn tijdens Fakkels voor Vrede (foto: Omroep Brabant).

"We liepen al mee vanaf dat zij mee kon in de buggy", zegt moeder Loes, die samen met haar inmiddels grote dochter Anne meeloopt. Ik vind het gewoon heel belangrijk om op kerstavond iets te doen. Een ritueel. Geen nachtmis meer maar wel iets." Anne gaat nog graag mee: "Het hoort er toch wel bij vind ik. Het is iets wat we gewoon altijd doen op kerstavond."

Loes en Anne tijdens de fakkeloptocht voor de vrede (foto: Omroep Brabant).

"Ik loop al twintig jaar mee voor de vrede", zegt Ilse. "Ik vind het heel belangrijk dat een hart gevuld is met liefde en verbinding." Haar vriendin Anne loopt voor het eerst mee. Ze is uitgenodigd door Ilse. "Ik word heel blij van al die fakkels. Er zijn ondanks het slechte weer verrassend veel mensen."