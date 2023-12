Eftelingbezoekers zitten ruim een uur vast in de Python door storing

Bezoekers van de Efteling hebben op eerste kerstdag vastgezeten in de Python. Dat kwam door een storing. Ze zaten een uur lang in de regen en wind te wachten tot ze uit de achtbaan werden geholpen door hulpverleners.

Via de trap zijn de bezoekers naar beneden begeleid. "De karretjes zaten gelukkig niet vol", zegt een woordvoerder van de Efteling. "Maar wel heel vervelend dat het zo lang heeft geduurd." De storing gebeurde rond zes uur. Iets na zeven uur werden bezoekers uit de karretjes gehaald.

De reden daarvoor ligt bij het slechte weer. Door de harde wind was het niet veilig genoeg om de mensen er meteen uit te halen. "Het was geen bijzondere storing", legt de woordvoerder uit. "Die komen wel vaker voor. Dan treedt er een standaardprocedure in werking, maar door de regen en vooral de wind duurde het dus helaas langer voordat iedereen eruit kon worden gehaald."

Net uit de startblokken

De achtbaan was net uit de startblokken, dus niemand zat heel hoog of heeft op de kop gehangen. "Ze zaten gelukkig nog in het lage gedeelte", vertelt de woordvoerder. Hoeveel mensen er precies in de karretjes zaten, is niet bekend. Niemand is gewond geraakt. Toen de bezoekers uit de attractie waren gehaald, kon iedereen zijn of haar weg weer vervolgen.

Rond kwart over zeven 's avonds was de attractie weer geopend. Of de Python op tweede kerstdag ook weer opengaat, is afhankelijk van het weer. "We checken iedere ochtend en avond of de attracties goed lopen. Maar of ze ook echt open gaan, ligt ook aan het weer." Vooral harde wind kan gevaarlijk zijn bij hoge attracties zoals de Python, dus blijft het even afwachten morgen. "Veiligheid gaat voor alles", aldus de woordvoerder.