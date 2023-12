112-nieuws: ingesloten kleuter van wc gered • auto botst op lantaarnpaal

16.08

Een 40-jarige vrouw uit Utrecht is maandagavond in het centrum van Breda aangehouden door de politie. Ze had in een restaurant voor 42 euro gegeten en gedronken maar kon niet betalen. Uit onderzoek bleek dat ze dit twee dagen eerder in Nijmegen ook al had gedaan. En in november waren twee restaurants in Utrecht door haar gedupeerd. De vrouw is vastgezet wegen zogeheten flessentrekkerij. Het Openbaar Ministerie zal bepalen welke straf de vrouw krijgt.