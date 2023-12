Vrouw komt thuis en treft zwerver aan in stoel

Een vrouw uit Breda stond vreemd te kijken toen ze op eerste kerstdag 's avonds thuis kwam. Er zat een zwerver in haar woning in een ouderencomplex.

De vrouw werd iets voor middernacht thuisgebracht door haar schoonzoon. Toen de twee de ouderenwoning aan de Leuvenaarstraat in Breda binnenkwamen zat er een vreemde man op een stoel in de woonkamer.

Toen hij de vrouw en haar schoonzoon zag vluchtte de 34-jarige man naar buiten. Een beveiliger van het complex kon hem nog vastpakken in afwachting van de politie. Het gaat om een bekende van de politie die vaak door de stad zwerft en al vaker is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is binnengekomen.

Er is niets uit de woning gestolen. De indringer had alleen wat eten uit de koelkast gepakt en opgegeten.