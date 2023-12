Waarschuwingsschot gelost om man met mes in te rekenen

De politie heeft dinsdagmiddag in de Smaragdstraat in Breda een waarschuwingsschot gelost om een man met een mes aan te houden. Dat gebeurde rond half vijf. Buurtbewoners sloegen kort daarvoor alarm. Ze hadden de man met een ' flink mes' rond zien lopen bij het winkelcentrum op het Brabantplein dat iets verderop ligt.

Toegesnelde agenten gingen achter de man aan. Hij vluchtte in een portiek. Ondanks herhaalde oproepen van de politie, weigerde de man zijn mes te laten vallen.

Er ontstond volgens een woordvoerder van de politie een 'dreigende situatie'. De aanhouding kostte veel moeite. De agenten zagen zich gedwongen om een waarschuwingsschot te lossen. Toen dat weinig effect had, werd de man met een stroomstootwapen en de inzet van een politiehond ingerekend.

De arrestant liep bijtwonden op aan zijn onderbenen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de opgepakte man of de reden voor zijn gedrag.