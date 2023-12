Man rijdt onder invloed van drugs entreegebouw Efteling binnen

Bezoekers van de Efteling keken op Tweede Kerstdag vreemd op toen een man plots met zijn auto het entreegebouw binnenreed. De bestuurder, een 25-jarige Tilburger, reed langs de bosjes en paaltjes af naar de plek waar de tickets gecontroleerd worden. Daar kunnen normaal gesproken helemaal geen auto’s komen. De man bleek onder invloed van drugs.

Het bijzondere voorval gebeurde rond vijf uur ’s middags. In plaats van zijn auto op de parkeerplaats te parkeren, reed de man via het voetpad tussen de paaltjes door naar boven. Daarbij raakte zijn auto op sommige plekken beschadigd. Op X delen mensen foto’s en filmpjes. “Ik heb dingen meegemaakt, maar je auto parkeren bij de ingang is het domste wat je ooit kan doen”, schrijft een bezoeker.

De medewerkers van de Efteling belden de politie, die ter plekke een speekseltest bij de man afnam. Daaruit bleek dat de 25-jarige Tilburger cocaïne had gebruikt. Ook werden er in zijn auto drie gripzakjes met cocaïne gevonden.

Volgens een woordvoerder zorgde de actie voor geschrokken bezoekers en medewerkers, maar had de man geen kwaad in de zin. “Het klinkt heel eng en het is ook een gek incident, maar het is niet extreem spannend geweest”, zegt woordvoerder Laura van den Bos. “Hij reed niet hard, maar juist langzaam omhoog. Hij wilde waarschijnlijk gewoon zo dicht mogelijk bij de entree parkeren.”

De man is niet aangehouden, maar heeft wel een proces-verbaal gekregen. “We hebben hem niet zien rijden, maar uit alles bleek dat hij in de war was. Er zaten geen kwade bedoelingen achter”, zegt een politiewoordvoerder. “Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij moet verplicht een cursus doen bij het CBR. Ook hebben we de gripzakjes in zijn auto in beslag genomen.”

Waarom de man naar de entree van het gebouw reed is ook de politie onduidelijk. "Het was druk op dat moment, dus we hadden geen tijd om hem daarnaar te vragen."