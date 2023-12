Max surfte met hoogwater op de A2: 'Die foto komt steeds weer bovendrijven'

Iconisch, zo kun je deze foto van een surfer op de A2 bij Den Bosch tijdens het hoogwater in 1995 wel noemen. De surfer op de foto is Max van Noorden uit Den Bosch. Hij overleed een paar jaar nadat de foto werd gemaakt, voor zijn familie is het een bijzondere herinnering aan hun broer. "Die foto komt steeds weer bovendrijven."

Max is nooit ver weg in de herinneringen van zus Elly van Noorden: "Maar zeker met hoogwater denk ik vaak aan hem. Dan denk ik: wat jammer dat hij er niet meer is. Maar het was ook wel ontzettend mooi. Het is uniek wat hij heeft gedaan." Max en zijn broer en zussen komen uit een echte windsurffamilie. Ze gingen eind jaren 70 met z’n allen naar Friesland voor windsurflessen. "Max was toen eigenlijk nog te klein om te surfen. Hij zat op zijn knietjes achter op de plank van de instructeur", weet Elly nog. De lessen achterop de plank waren niet voor niks: Max bleek talent te hebben voor het windsurfen. Hij werd Nederlands en Europees kampioen. Dat smaakte naar meer: hij had zijn pijlen gericht op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996.

"De fotograaf had helemaal geen belangstelling, die had al een foto van de burgemeester in een bootje."

"Hij heeft er veel voor geoefend op de Zuiderplas in Den Bosch. Die was door het hoogwater ineens een stuk groter geworden, tot op de A2", vertelt Elly. Max had destijds zelf ook wel in de gaten dat het een bijzonder beeld zou opleveren, zo’n surfer op de A2. Dus belde hij de fotograaf van de krant. "Maar die had er helemaal geen belangstelling voor. Hij had al een foto van de burgemeester van Vught in een bootje op de A2", lacht Elly. Fotograaf John Claessens van De Telegraaf kwam wel kijken. "Met zijn toeter van een telelens." John stond op het viaduct te wachten tot hij het bijzondere kiekje kon maken. "Wij als familie waren er ook bij. En daar kwam Maxje aangesurfd", vertelt Elly trots.

Max was niet de enige watersporter die in 1995 de A2 op ging, is te zien op deze foto van Wendela Wendelaar van de Bossche roeivereniging De Hertog.

De foto van Max ging de hele wereld over. "Van New York tot Australië en Hongkong." Ook bij Elly thuis heeft de foto een prominente plek. De foto heeft nu, bijna dertig jaar later, een extra bijzondere lading. Want kort na het snelweg-surfavontuur sloeg het noodlot toe. "Een halfjaar erna kreeg hij pijn in zijn rug en been. Artsen dachten dat hij een hernia had. Maar het bleek een tumor in zijn ruggenwervel. Hij is wel geopereerd, maar heeft het helaas niet overleefd."

"De eerste jaren na zijn overlijden had ik er moeite mee."

Max overleed in 1998 op 33-jarige leeftijd. Zijn Olympische droom, waarvoor hij trainde op de ondergelopen A2, kwam nooit uit. Maar de foto is een blijvende herinnering. Nu is Elly er trots op, maar dat was in het begin lastig: "De eerste jaren na zijn overlijden had ik er moeite mee. Dan heb je vooral verdriet. Maar dat krijgt een plek. Nu ben ik gewoon trots op m’n broer." Lees verder na de foto

Elly van Noorden (foto: Floortje Steigenga)

De foto van Max is nog jarenlang meegevaren tijdens tochten op de Binnendieze in Den Bosch, waar Elly als schipper rondvaarten verzorgde. "Dan kwam ik met de boot net buiten de stad en vertelde ik het verhaal over de overstroming en de foto van mijn broer. Voor mensen die het verhaal niet kenden, was het wow." Voor Max’ nabestaanden is de foto in de loop der jaren eigenlijk een gewone foto geworden "Maar in zijn 'gewoonheid' tegelijk heel bijzonder en uniek", vindt Elly. "Speciaal omdat Max er niet meer is. Op deze manier leeft hij voort." Max haalde in 1995 zelfs de Staatsloterijshow op RTL4 met zijn actie.