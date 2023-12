Mannen en jongen vast na mishandeling en beroving bij McDonald's

Drie mannen (21, 19 en 18 jaar oud) en een minderjarige jongen uit Deventer zijn dinsdagavond aangehouden na een melding van een beroving en mishandeling bij de McDonald's in Uden.

Volgens het BD zou het slachtoffer - een man uit Uden - daar met iemand hebben afgesproken om vuurwerk te kopen. Maar toen hij het geld overhandigde, zouden de verkopers er snel in de auto vandoor zijn gegaan.

Spullen in beslag genomen

Agenten zagen die auto korte tijd later rijden op de A50 bij Arnhem en lieten de bestuurder stoppen. De politie heeft verschillende spullen in beslag genomen.