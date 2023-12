Flinke vertraging door gekantelde vrachtwagen op de A73 bij Cuijk

Een vrachtwagen die was geladen met wortels is woensdagmiddag gekanteld op de A73 bij Cuijk. De vrachtwagen botste tegen de vangrail en kwam daarna in een sloot naast de snelweg terecht.

Door het ongeluk is één rijstrook in de richting van Limburg afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten rekening houden met een uur vertraging. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf knooppunt Ewijk via de A50, A2 en A67 naar Limburg te rijden. Het kan nog even duren voor de weg weer vrij is. "Naast het bergen en schoonmaken van de weg, moeten we ook de vangrail herstellen", laat Rijkswaterstaat weten.

Foto: SK-media.