Dit is wat je moet doen als het water je kelder instroomt

Ondergelopen schuren, overstroomde wegen en weilanden en waterschade aan de houten vloer in de woonkamer. De flinke regenval van de afgelopen weken zorgt op flink wat plekken in onze provincie voor wateroverlast. Ook de komende dagen komt er nog regen aan. Wat moet je doen als het je overkomt?

De veiligheidsregio Brabant-Noord roept inwoners met waterschade aan hun woning of bedrijf nadrukkelijk op om bij geen acuut gevaar niet 112 te bellen. "De brandweer krijgt veel meldingen over ondergelopen kelders binnen, waardoor de alarmlijn overbelast kan raken", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De woordvoerder adviseert mensen met waterschade om zelf actie te ondernemen of een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. "De brandweer heeft simpelweg geen tijd om iedere kelder leeg te pompen. Bij risico op acuut gevaar door brand of kortsluiting moet de brandweer uiteraard wel worden gebeld."

Alert zijn

Joost van Buchem is woordvoerder bij Interpolis. Van Buchem geeft het advies om voorzorgsmaatregelen te nemen. "Als het KNMI voor code geel waarschuwt, ben je eigenlijk al te laat om preventiemaatregelen te nemen. Zorg dat je het noodweer voor blijft", zo zegt hij.

Veiligheid gaat boven alles, aldus de woordvoerder. "Ik zag tijdens storm Pia iemand op een dak dakpannen rechtleggen. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Zorg dus dat je huis storm- en waterbestendig is."

Maar wat als je alsnog wordt verrast door water in je kelder of woonkamer? Interpolis geeft de volgende tips:

Tijdens de plensbuien

Zorg dat waardevolle spullen op een droge en hoge plek staan.

Schakel de stroom uit als stopcontacten nat worden. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurt.

Probeer ervoor te zorgen dat niet nog meer water naar binnen stroomt. Bijvoorbeeld met een dijkje van zand of zandzakken.

Als het water nier meer binnen komt, kan een waterstofzuiger of dweil handig van pas komen. Bij grotere overstromingen is een pomp nodig.

Zeker als je vaker last heb van water in je huis, is het handig om een pomp aan te schaffen.

Als de regen is gestopt

Probeer het water zo snel mogelijk weg te krijgen. Hoe langer het water in de kelder of woonkamer staat, hoe meer schade het kan veroorzaken.

Vergeet geen foto’s van de waterschade in je huis te maken. De foto’s kun je naar de verzekeraar sturen.

Als het meeste water uit huis is, moet het goed droog worden. Schimmels beginnen zich al binnen 24 uur te ontwikkelen dus snel beginnen met het drogen is belangrijk om schade te beperken.

Verwijder natte meubels of tapijten en open de ramen om de vochtigheid eruit te laten. De laatste stap bij een grote overstroming is om een luchtontvochtiger te huren om het vocht uit de ruimte af te voeren.

Tips om wateroverlast voor te zijn

Je kan zelf ook het nodige doen om je huis en schuur te beschermen tegen regenwater. Bij heftige buien is de kans op overlast dan minder.