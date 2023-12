Betonblokken voor ingang van de Efteling zodat niemand naar binnen rijdt

De Efteling heeft betonblokken, een paaltje en een kei op de weg voor de ingang geplaatst. Dat doet het pretpark nadat een 25-jarige man dinsdag met zijn Ford Focus het entreegebouw binnenreed. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van drugs.

"We willen het veilige gevoel vasthouden", zegt de Efteling over de maatregelen. Ze zien het incident verder niet als reden tot paniek, maar willen toch hun verantwoordelijkheid nemen. "Het moet een gezellig, onbezorgd dagje uit zijn. Nu was het loos alarm, maar we nemen het zekere voor het onzekere."

Esthetisch opleuken

Daarom wordt het pad naar de ingang nu versperd door een paaltje, betonblokken en een kei. Hoe lang deze opstelling precies blijft, weet de Efteling nog niet. Maar het pretpark hoopt het binnenkort in ieder geval wat esthetisch op te leuken. "Met gezellige betonblokken", zegt een woordvoerder.