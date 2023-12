Ravage in bos door racende motorcrossers, boswachter zet achtervolging in

Een grote groep motorcrossers heeft zich woensdag de woede op de hals gehaald van boswachter Erik de Jonge. Stuntend en met ronkende motoren scheurden ze door bosreservaat Mattemburgh. Dat is een beschermd natuurgebied dat tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom ligt. “Ze reden kriskras door groepen wandelaars en hebben alles omgeploegd”, zegt Erik de Jonge boos.

De boswachter was vlakbij in het bos aan het werk, toen hij gebeld werd door een wandelaar. Die vertelde dat een enorme groep motorcrossers vlak langs hem scheurde. In het gebied is het verboden om rond te rijden op motoren. De Jonge belde meteen de politie en collega-boswachters en zette ondertussen de achtervolging in.

"Ze zijn overal dwars doorheen gereden en je ziet diepe sporen."

“Ik hoorde ze rijden en had geluk dat ik precies bij ze uitkwam. Ik denk dat het er 24 waren. Zo’n grote groep heb ik nog nooit gezien”, zegt De Jonge. “Ze glipten alle kanten op, dus ik koos ervoor om te filmen in de hoop dat ik kentekens herkenbaar erop heb.” Ondertussen hielpen wandelaars in het gebied de boswachter om de motorcrossers te vinden. “Ze riepen: ze gingen die kant op! Ja, die mensen hielpen echt goed mee.” De videobeelden deelde hij woensdagavond op social mediaplatform X. Op de beelden is te zien dat de crossers tussen de bomen door en over het gras richting de weg rijden. Eentje kon het zelfs niet laten om nog wat stunts op één achterwiel te maken. "Ze hebben een Natura 2000-gebied, met de hoogst beschermde status, helemaal omgeploegd. Ze zijn overal dwars doorheen gereden en je ziet diepe sporen. Het is echt schandalig."

"Het zou kunnen dat ze voor de rechter moeten komen."

De boswachter wist uiteindelijk één motorrijder klem te rijden. Die heeft hij staande gehouden en is uiteindelijk bekeurd door de groene boa’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB). “We hebben zijn sleutel en rijbewijs afgepakt en zijn daarna nog op zoek gegaan naar de rest”, zegt De Jonge. “We hadden er bijna nog drie te pakken, maar die zijn er alsnog tussenuit geglipt.” De boswachter heeft wel hun kentekens op kunnen schrijven. En ook op sommige beelden zijn de kentekens duidelijk te zien. “We gaan kijken of we ze zo kunnen achterhalen”, zegt De Jonge. Als dat lukt kunnen de mannen flink op de blaren zitten. “Normaal is een boete hiervoor minstens 100 euro, maar ze hebben zoveel vernield. Dus we onderzoeken nu of het een overtreding is op de wet natuurbescherming. En als dat zo is zouden ze voor de rechter kunnen komen.”