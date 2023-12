Middeltje bij vuurwerkangst voor je huisdier: 'Hond wordt soms wat gammel'

Denk je aan oud en nieuw, dan denk je oliebollen, champagne en... bange huisdieren. En dus wordt deze dagen ook weer volop gezocht naar dé manier om die hond of kat een beetje rustig te krijgen. Veel eigenaren zweren bij kalmeringsmiddelen, terwijl dat volgens anderen juist slecht zou zijn. Volgens dierenarts Ido Ypma ligt de waarheid in het midden. "Zonder medicatie is altijd het beste."

Druppeltjes, pilletjes, snoepjes. De kalmeringsmiddelen voor honden zijn deze dagen in alle vormen en maten te bestellen. Niet aan beginnen, zeggen sommige baasjes. Daar zouden honden veel te suf van worden, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer goed kunnen reageren, terwijl ze eigenlijk wel zouden willen vluchten. Met extra paniek tot gevolg. Zit wat in, zegt Ypma. "Al zag je dat wel vooral bij de sedatieve middelen, die tot een aantal jaar terug nog werden voorgeschreven. Dat is door de wet- en regelgeving inmiddels veranderd. Met die medicijnen krijg je gewoon een andere hond. Ze geven als het ware een soort verdoving. Dan zag je een hond bijvoorbeeld gewoon omvallen." De middelen die tegenwoordig worden voorgeschreven, zijn een stuk anders van aard. "Die zijn meer om de angst te onderdrukken. Denk bijvoorbeeld aan een medicijn, dat nu vooral wordt gebruikt voor dieren met epilepsie. Ook daarvan kunnen ze trouwens wat bijwerkingen ervaren en een beetje gammel worden. Dat geeft soms een raar beeld."

"Afschermen in een ruimte met veel muziek en licht nog wel het beste."