Oorkappen of schuildoos: zo helpen baasjes hun hond de jaarwisseling door

Hoe help je jouw bange huisdier nou het beste de jaarwisseling door? Zoveel baasjes, zoveel manieren. En dus vroegen wij hondeneigenaren naar hun tactiek om de viervoeters het vuurwerk door te loodsen.

Femke uit Steensel geeft oorkappen aan hond Dash "Het is hier al dagen ellende. Er wordt behoorlijk wat geknald, met van die illegale vuurwerkbommen. Dash krijgt daar enorm veel stress van. Dat uit zich ook lichamelijk. Hij gaat overgeven en krijgt diarree, bijvoorbeeld. Dit jaar proberen we voor het eerst twee nieuwe dingen. Ik geef hem bloesemdruppels. Dat zou hem rust moeten geven. Maar goed, daar merken we vooralsnog weinig van. Het andere proefproject: oorbeschermers. Van die kappen, die je ook bij baby's ziet. Maar dan met een elastieken band, zodat ze goed om zijn kop blijven zitten. Hij kijkt er wel een beetje triest bij, trouwens. Ik ben benieuwd of het gaat helpen als het straks losgaat om twaalf uur."

Manon uit Helmond brengt Bink naar een pension

"Wij hebben onze labrador Bink zo'n tien jaar terug geadopteerd. Geen idee wat er in het verleden gebeurd is, maar hij was al meteen heel angstig voor vuurwerk. We kunnen hem eigenlijk niet eens fatsoenlijk uitlaten. Dat wil je zo'n beestje niet aandoen. Daarom gaat hij nu al jaren na een pension in een rustig gebied, waar je amper vuurwerk hoort of ziet. We brengen hem een paar dagen voor de jaarwisseling en halen hem op 2 januari weer op. Helemaal relaxt, hopen we. In de tussentijd houdt de vrouw van het pension ons op de hoogte over hoe het met Bink gaat. Heel fijn. We merken wel dat er veel vraag is naar dit soort plekken. Wij plannen het altijd al heel vroeg vooruit."