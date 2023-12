Zinkgat van 2 bij 2 meter ontdekt op fietspad: ‘Gelukkig op tijd gezien’

Een oplettende voorbijganger heeft in Geldrop weten te voorkomen dat de tegels van een fietspad letterlijk zouden wegzakken in de grond. Hij zag dat de tegels wat loszaten en stak er een tak in. Toen gemeentemedewerkers de tak zagen en gingen kijken wat er aan de hand was, bleek er een zinkgat onder het fietspad te zitten, dat elk moment kon openscheuren.

De medewerkers van de buitendienst van de gemeente keken vreemd op toen ze woensdagmiddag op het fietspad op de Laan der Vierheemskinderen een takje zagen uitsteken. “Ze zagen dat er een gaatje in het pad zat en besloten wat tegels los te halen”, vertelt een woordvoerder. Daarop ontdekten ze een gat van zo'n twee bij twee meter waar een kolkende laag water in stond. "Gelukkig hebben ze het op tijd ontdekt en is erger voorkomen", reageert de woordvoerder. Je zou denken dat de sinkhole ontstaan is door de hevige regenval van de afgelopen dagen, maar de oorzaak blijkt een gesprongen waterleiding. De gemeente heeft het gebied afgezet en fietsers en voetgangers worden omgeleid. Brabant Water heeft de waterleiding inmiddels gemaakt. “Morgen gaan de tegels er weer op en wordt de omheining weggehaald."