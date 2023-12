Hij is al jaren de beste van de wereld, maar Etienne stopt er nu mee

Vijf keer was hij de beste van de wereld. Een zesde keer komt er niet, want zijspancrosser Etienne Bax (35) uit Bergeijk stopt ermee. "Ik denk er al een paar jaar aan, maar dit is het juiste moment om afscheid te nemen."

Zijn bakkenist Ondrej Cermak uit Tsjechië liet al eerder weten ermee te stoppen en in het team van Bax kwam nog een wijziging. Etienne zelf besloot na lang nadenken dat het voor hem nu ook einde topsportloopbaan is. "Ik cross al 30 jaar, waarvan 16 jaar professioneel. Het is nu goed geweest."

"Ik heb gewerkt met hele goede mensen."

Etienne won alles wat je kan winnen. Meerdere Nederlandse en Europese titels en vijf keer was hij met zijn bakkenist de beste van de wereld. "Ik had voor de zesde wereldtitel kunnen gaan, maar uiteindelijk voegt dat niks toe aan wat ik al heb bereikt. In al die jaren heb ik gewerkt met hele goede mensen die ik erg dankbaar ben, van bakkenisten tot monteurs. En ook zeker mijn trouwe sponsoren, want zonder hen kon ik deze sport niet beoefenen." Naast de titels waren er nog meer hoogtepunten in zijn lange loopbaan. Zoals zijn koninklijke onderscheiding in 2022 en de 'Hans de Beaufort-beker' in 2017, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorsport. "Dat vond ik echt geweldig. Het wil zeggen dat we iets goed hebben gedaan." Lees verder na de foto

Etienne Bax in zijn werkplaats (foto: Floortje Steigenga)

Nadat hij woensdagavond zijn afscheid bekendmaakte, ontplofte zijn telefoon. "Ik heb in een dag al meer dan 700 appjes beantwoord en dan zit ik pas op de helft. Ik heb nog wel even tijd nodig voor de rest", zegt hij lachend.

"Er zijn mensen die me waarschuwen voor een zwart gat."