IJsbaantje van plastic: even wennen, maar wel duizenden euro’s goedkoper

Het is kerstvakantie en wat is er dan leuker dan de schaatsen onder te binden en de ijsbaan op te gaan? Maar echt ijspret kun je dat op veel plaatsen tegenwoordig niet meer noemen. In veel gemeenten wordt dit jaar geschaatst op nep-ijsbanen. Zoals in Heeswijk-Dinther waar ze al schaatsend over kunststof platen glijden. En vallen. “Het is wel even wennen”, zegt een jongen die net onderuit gaat.

De plastic schaatsbaan in Heeswijk-Dinther is sinds donderdagmiddag open. De baan werd in rap tempo gelegd. Binnen een paar uur is het mogelijk om te schaatsen. Maar het grootste voordeel is dat het een stuk goedkoper is. “Dan praat je echt over duizenden euro’s”, zegt Marco Arts die de kunststof schaatsbaan verhuurt.

Op de baan in Heeswijk-Dinther is geen ijs nodig dat steeds gekoeld moet worden en dat scheelt een hoop stroom. “Het zijn een soort plastic platen, maar er zit wel iets in verwerkt waardoor het heel glad is als je er met een schaats overheen gaat”, legt Arts uit.