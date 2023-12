Harrie Lavreysen rekent af met Hoogland en pakt Nederlands goud

Harrie Lavreysen heeft voor de derde keer op rij het NK-goud op de sprint gewonnen. Voor het eerst deed de 26-jarige wielrenner uit Luyksgestel dat door zijn grote concurrent Jeffrey Hoogland in de finale te verslaan.

Het tweetal trof elkaar al heel vaak in finales op WK's, EK's en op de Olympische Spelen van Tokio, maar dat gebeurde voor het laatst in een NK-finale in 2016. Destijds won Hoogland. Maar de verhoudingen zijn veranderd. In de laatste vier jaar lukte het hem niet meer om Lavreysen in een wedstrijd op het hoogste niveau te verslaan.

In de eerste rit donderdagavond wachtte Hoogland zijn grote concurrent op. Hij probeerde schouder aan schouder mee te gaan met de man in de regenboogtrui, maar had geen antwoord op de krachtsexplosie: 1-0 Lavreysen.

Lavreysen liet in de tweede rit opnieuw zien de sterkste te zijn. Van kop af aan ving hij Hoogland op, versnelde door en ging strijdend naar zijn tweede titel op dit NK.

De 26-jarige Brabander pakte woensdag al goud op de kilometer. Hoogland deed niet mee aan dat onderdeel.