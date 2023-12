112-nieuws: politie rijdt brommer klem • container vliegt in brand

21.46

In Etten-Leur heeft de politie een man klemgereden die vermoedelijk harddrugs bij zich had, op een gestolen scooter reed en geen rijbewijs had. Hij viel in eerste instantie op omdat hij op het fietspad reed met een brommer. Nadat hij een stopteken negeerde, werd de achtervolging ingezet.

Toen hij werd klemgereden met een politiebusje, rende de man weg. Uiteindelijk wist de politie hem in de kraag te vatten. Waar het voorval precies is gebeurd, is niet bekend.