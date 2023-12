Dit wordt het weer tijdens oud en nieuw

Wie tijdens de oudjaarsnacht naar buiten wil om vuurwerk te bekijken of om dit af te steken moet rekening houden met winderig en regenachtig weer. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Ook in de aanloop naar oud en nieuw moeten we rekening houden met wisselvallig weer.

"De zon gaan we niet meer zien dit jaar", vertelde Johnny op de radio. "Deze vrijdag wordt een dag met buien. Het enige goede nieuws dat ik heb, is dat het zaterdag droog zal zijn. Voor mensen die dan op pad willen gaan, is dat wel fijn."

"Regen met daarachter 'losse' buien."

Zondag gaat het overdag regenen. "Daarachter krijgen we te maken met wat 'losse' buien. Tijdens oud en nieuw moet je een beetje geluk hebben om het droog te houden. Sommige mensen zullen pech hebben, daar valt dan net regen. Maar het zal zeker niet in heel de provincie regenen tijdens oud en nieuw." Daarbij waait het wel behoorlijk. "Windkracht 4 of 5 moet je toch wel rekening mee houden. Hoe westelijker, hoe harder het waait. Aan de kust of in het westen van de provincie heb je dan echt een stevige wind. In het oosten zal het wat meer meevallen. Voor mensen die vuurwerk willen afsteken, is die wind vervelend. Maar voor mensen die last hebben van de luchtwegen, is het voordeliger. De smog die na het afsteken van vuurwerk vaak blijft hangen zal hen tijdens dit oud en nieuw wat minder parten spelen."

"Weerkaarten zien we wat winterser worden."