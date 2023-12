Accu's in brand bij bedrijf: gebouw vol rook maar situatie onder controle

Bij het bedrijf DSV Multi-Channel Fulfilment aan de Logistic Boulevard in Klundert, dat zich bezighoudt met logistieke dienstverlening, is om negen uur vrijdagochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op. Alle mensen die op dat moment in het gebouw aanwezig waren, werden in veiligheid gebracht.

Er hing veel rook in het gebouw, maar aan de buitenkant was volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio weinig te zien. 'Brandweer verwacht nog een tijd bezig te zijn'

Er zouden in het gebouw accu's vlam hebben gevat, liet de woordvoerder weten. Tijdens een accubrand wordt het ontzettend heet. Dit vraagt een specifieke manier van brandbestrijding. Daarom werd een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) opgeroepen om te helpen. Sinds kwart over tien 's ochtends is de situatie 'stabiel en onder controle'. "Maar de brandweer verwacht nog een tijd bezig te zijn." Ambulance

Omdat iemand het benauwd had na het inademen van rook werd een ambulance opgeroepen. De brandweer ventileert het gebouw.