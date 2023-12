2023 was het natste jaar ooit en dat heeft deze tandarts geweten

Het was het jaar van hevige regenbuien, zomerstorm Poly en code oranje. Bij Staas & Bergmans Tandartsenpraktijk in Den Bosch is het noodweer niet onopgemerkt voorbij gegaan. Honderden liters water stroomden als een waterval de praktijk in nadat het plafond het begaf.

Danique Pals Geschreven door

Tristan Staas stond afgelopen augustus met zijn mond vol tanden toen zijn praktijk volledig blank kwam te staan tijdens een flinke regenbui. Dat kwam door de afvoer van het regenwater van het appartementencomplex boven de praktijk. De afvoerpijp maakt een knik boven het plafond in de praktijk, precies daar kwam de afvoer los. "We stonden bij het raam te overleggen toen iemand me kwam halen. Ik dacht dat het een paar druppels zouden zijn, maar al snel bleek het een serieuze lekkage. Dat is schrikken als je dat ziet. Het leken wel de Niagarawatervallen." Een van de praktijkmedewerkers haalde direct de stroom eraf en daarna werden alle patiënten en medewerkers geëvacueerd. "Bij twee of drie patiënten werd de operatie afgebroken, want er werd ook chirurgie gedaan op dat moment. Omdat het donker was, liepen we met de lampjes van onze telefoon naar buiten."

"Nu ligt de schade op zo’n 100.000 euro, dat valt me eigenlijk nog mee als je kijkt naar alle apparatuur."

Al snel kwam de brandweer met professionele drogers naar de praktijk om het meeste water weg te halen. Vervolgens gingen alle medewerkers van de praktijk aan de slag om alles te drogen en te poetsen. "Onze grootste angst was dat de apparatuur kapot was gegaan. Gelukkig is de elektra van de tandartsstoelen meteen droog gemaakt na de lekkage", vertelt Staas. Van de 25 stoelen deden 2 stoelen het niet meer en dat was voor hem een opluchting. "Het zijn kostbare stoelen en de leverbaarheid is 6 tot 9 maanden. Als alles stoelen kapot waren, hadden we heel lang dicht moeten blijven. Nu ligt de schade op zo’n 100.000 euro en dat valt me eigenlijk nog mee als je kijkt naar alle apparatuur."

"Het was een fantastische teambuilding, maar hopelijk wel eenmalig."