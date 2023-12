Twee hyena-pups geboren in Safaripark Beekse Bergen

Het is geen prooi, maar een jonge hyena in de bek van moeder Kipenzi. In Safaripark Beekse Bergen zijn twee gezonde gevlekte hyena’s geboren. De moeder en de jonkies doen het goed en dat levert mooie beelden op.

De pups hebben nu nog een zwarte vacht, maar dat duurt niet lang. “Al na enkele weken worden de vlekken langzaamaan zichtbaar”, zegt hoofd dierenverzorger Christian Meurrens. Het geslacht van de jonkies is nog niet bekend. “Het is lastig om te zien wat het geslacht is, omdat het geslachtsdeel er bij zowel het mannetje als het vrouwtje bijna hetzelfde uitziet”, legt Meurrens uit. De komende tijd worden de jongen geobserveerd om te bepalen of het jongetjes of meisjes zijn.

Het is voor moeder Kipenzi niet de eerste keer dat ze jongen krijgt. “Hyena’s kunnen elk jaar één nestje werpen vanaf het moment dat ze geslachtsrijp zijn. Dat is als de hyena ongeveer vier jaar oud is." De moeder heeft al eerder succesvol twee nestjes grootgebracht, vertelt Meurrens. “Zodra de jongen geen melk meer drinken bij de moeder is de kans groot dat de vrouw snel weer gedekt wordt.”

Bezoekers kunnen de jonge hyena’s en hun moeder zien op de wandelroute tussen het Afrikadorp en Kongoplein in de Beekse Bergen.