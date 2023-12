Robèrt van Beckhoven wil brood gaan bakken in China

Het is allemaal nog in de 'verkennende fase', maar de bekende Oisterwijkse meesterbakker Robèrt van Beckhoven gaat misschien brood bakken in China. Hij heeft onlangs een bezoek gebracht aan Shanghai om de mogelijkheden te verkennen. Robèrt vertelt zondag over zijn Chinese avontuur in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het contact met China kwam tot stand via een ondernemer die eerst in Nederland een Chinees restaurant had. Hij is teruggekeerd naar China en heeft daar nu hotel. En hij merkt dat zijn gasten behoefte hebben aan goed brood, dat in China niet altijd voorhanden is. Toen hij dat hoorde begon het te kriebelen bij Robèrt, die nu onderzoekt of hij de stap naar het verre buitenland kan wagen.

Dichter bij huis wacht er eind januari weer een nieuw seizoen 'Heel Holland Bakt', een programma waarin Robèrt bij het meubilair hoort. Een programma bestaat nu 11 jaar en Robèrt zit er als jurylid van het begin af aan bij. Altijd vriendelijk, maar ook kritisch vanuit zijn unieke vakkennis, want nog steeds is er in Nederland niemand die zich én meesterbakker én meesterpatissier mag noemen.

Verder in KRAAK:

Paul Verhoeven is 18 jaar burgemeester van Heeze-Leende en daarmee de langstzittende burgemeester van Brabant. Hij geeft binnenkort het stokje over aan Teun Heldens die de jongste burgemeester van Nederland wordt.

En: In Brabant werken meer dan 100.000 arbeidsmigranten, maar we kennen ze niet. En daarom maakte Krystyna Meijer uit Gemert, die zelf half Pools en half Nederlands is, een foto-expositie over het leven van Polen in Brabant.

KRAAK. wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook te zien via Brabant+.