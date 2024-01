Dakarwinnaar kneust zijn ribben, maar is op tijd fit om weer mee te doen

Een stel gekneusde ribben zorgt ervoor dat de voorbereiding van Janus van Kasteren op de komende Dakar Rally volledig in de soep is gelopen. De coureur uit Veldhoven is maar net op tijd fit om vrijdag in Saoedi-Arabië aan de start te verschijnen. Vorig jaar won Van Kasteren de Dakar Rally voor het eerst en hij is vastbesloten om dat huzarenstukje te herhalen. Ook de andere Brabantse deelnemers bij de vrachtwagens zijn klaar voor de zwaarste rally ter wereld.

Janus van Kasteren windt er geen doekjes om. Vorig jaar was hij de terechte winnaar van de Dakar Rally en dit jaar wordt hij dat weer. "Natuurlijk ga ik opnieuw voor de titel", zegt hij zelfverzekerd. "Alles bij ons team is hetzelfde gebleven, dus waarom niet? We gaan ervoor!"

Veel vertrouwen, maar Van Kasteren kende wel een beroerde voorbereiding op de Dakar rally. Hij had het enorm druk met zijn werk en blesseerde zichzelf ook nog eens. "Ik ben op 12 november van de trap gedonderd", vertelt de coureur die door de oorlog opnieuw geen concurrentie heeft van de Russen.

"Ik liep op mijn sokken en viel echt van boven naar beneden. Daarbij blesseerde ik mijn arm, maar ik ben twee weken later toch gaan sporten. Daarbij wilde ik op een blok springen en dat ging mis. Ik kneusde mijn ribben en kon daarna niets meer. De meeste pijn is nu wel weg, maar het is nog niet in orde. Als ik straks in de truck zit, gaat alles hopelijk vanzelf."

Snelle assistent

De geplaagde Van Kasteren wordt, ook in een truck van De Rooy, bijgestaan door Michiel Becx uit Vessem. Die rijdt op papier voor eigen kansen, maar zal optreden als een soort van snelle assistent.

"Ik heb eigenlijk maar één droom en dat is dat Janus nog een keer de Dakar Rally wint", vertelt Becx, die afgelopen jaar zelf nog de Rally du Maroc op zijn naam schreef. "En daar ga ik maximaal mijn best voor doen. De kans dat Janus weer wint, schat ik in op tachtig procent. En als ik kort achter hem blijf, eindig ik vanzelf ook hoog."

Podiumplek?

Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek is de man die kan verrassen bij de vrachtwagens. Vorig jaar moest hij door motorpech al na de eerste etappe afhaken. Als zulke pech dit jaar uitblijft, mikt hij zelfs op een podiumplek.

"We rijden zonder snelle assistentie, maar we leggen de lat toch lekker hoog", zegt Versteijnen. "We gaan stabiel rijden voor een plek op het podium. Je weet van te voren dat de Dakar Rally lang is en dat er altijd gekke dingen gebeuren, maar we hopen dat het deze keer wel ons jaar gaat worden."

Volledig vrouwenteam

Tijdens de komende Dakar Rally zullen bij de trucks veel ogen gericht zijn op het team van Anja van Loon uit Eersel. Voor het eerst in de historie van de Dakar Rally doet er namelijk bij de vrachtwagens een volledig Nederlands vrouwenteam mee. Van Loon wordt bijgestaan door navigator Floor Maten en monteur Marije van Ettekoven.

"Het wordt voor ons wel spannend", zegt Van Loon over haar debuut bij de trucks. "Finishen is voor ons echt het belangrijkste. Iedere dag weer die streep halen, is het doel. Ik zie erg op tegen de nieuwe marathonetappe, maar als we die overleven komt het wel goed en halen we die medaille op."

Snelle service

Tot ieders verassing is ook Egbert Wingens van de partij in Saoedi-Arabië. Hij zou eigenlijk een jaartje overslaan, maar kreeg vorige week plotseling nog een mooie aanbieding. Hij vervangt Pascal de Baar bij South Racing die zelf de geblesseerde Tsjech Soltys bij Buggyra Racing vervangt.

"Dit kwam echt uit de lucht vallen", zegt Wingens. "Maar ik ga de snelle service verzorgen voor zeven buggy's. Dat is leuk en volgend jaar doe ik gewoon weer met mijn eigen team DDW mee."