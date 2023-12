Oud en nieuw: hondenbaasjes reserveren al een jaar van tevoren bij pension

De jaarwisseling is niet voor iedereen een feestje. Veel honden zijn bang voor vuurwerk en dus brengen baasjes hun huisdier massaal naar een hondenpension. Bij Dierenpension De Lofert in Berlicum kwamen een jaar geleden al reserveringen binnen en inmiddels zitten ze helemaal vol met oud en nieuw.

Volgens Harvy is er in Nederland een groot tekort aan goede opvanglocaties voor huisdieren. Dat betekent dat veel pensions al snel volgeboekt zijn met oud en nieuw. “Het merendeel belt een paar maanden van tevoren, maar er zijn ook genoeg mensen die een jaar vooruit plannen. Als ze hun hond na de jaarwisseling ophalen, maken ze gelijk een boeking voor het jaar daarop.”

Het dierenpension zit in het buitengebied en daardoor is de geluidsoverlast beperkt. “We hebben hier uiteraard wel vuurwerk in de omgeving, maar het is allemaal op afstand. De honden krijgen wat doffe knallen mee, maar lang niet zo intens als in de steden en dorpen.”

Voor Harvy Schouten, eigenaar van het dierenpension, is het een drukke week. “Meestal brengen mensen hun huisdier als ze op vakantie gaan, maar in deze periode van het jaar is dat met name vanwege vuurwerkangst. We kunnen zo’n 100 honden opvangen en alle verblijven zitten nu vol.”

Ronnie Vorstenbosch is zo iemand die al vroeg heeft gereserveerd bij Harvy. “Het is noodzaak. Ik kan mijn hond Milo al dagen voor de jaarwisseling bijna niet uitlaten. Sinds vijf jaar is hij hier met oud en nieuw. In de buurt waar ik woon is het chaos met vuurwerk”, vertelt hij. “Ik heb vorig jaar op 2 januari de plek gereserveerd voor dit jaar en dat ga ik voor volgend jaar ook weer proberen. Milo is hier al sinds pup af aan. Harvy houdt er rekening mee dat de vaste gasten een plekje hebben.”

Edwin van der Els en Femke van Zandvoort brengen hun twee honden voor het eerst met de jaarwisseling weg. “Dit is het eerste jaar dat we zelf niet thuis zijn omdat we het bij vrienden vieren. Als de honden hier niet terecht konden dan zouden we thuisblijven”, vertelt Femke.

De oudste hond raakt gestrest door al het vuurwerk en de jongste hond reageert daar op, vertelt Edwin. “De oudste is helemaal over de rooie als ‘ie een knal hoort. Hij wil dan gelijk naar binnen en hij komt tegen je aan zitten. Gelukkig hebben ze hier de komende dagen rust."