Schietpartij bij huis in Uden, één gewonde

In de Vioolstraat in Uden is vrijdagavond een schietpartij geweest. Daarbij is één persoon lichtgewond geraakt. De schutter is nog voortvluchtig.

Volgens de politie is er vlakbij de woning geschoten en niet midden op straat. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Het slachtoffer is behandeld aan zijn verwondingen. De politie is bezig met verder onderzoek rond de woning waarbij geschoten werd. Zo worden sporen- en buurtonderzoek gedaan, camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. Er is nog geen verdachte aangehouden. Verdere details over de schietpartij ontbreken nog.