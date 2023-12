Man bedreigt automobilist met vuurwapen na ruzie in het verkeer

Een 36-jarige automobilist is vrijdagmiddag aangehouden in Tilburg nadat hij een andere automobilist bedreigde met een vuurwapen. Het slachtoffer reed rond halfzes in de buurt van de Westermarkt, toen de verdachte plotseling links naast hem kwam staan en druk tegen hem gebaarde. Kennelijk vond de verdachte dat de man hem gehinderd had in het verkeer.

Hij bleef het slachtoffer daarna volgen. 'Ik schiet je neer!'

Op de Sportweg, waar het slachtoffer naar huis wilde lopen, stapte ook de dader uit. Hij dreigde met een vuurwapen en riep meerdere keren dat hij de man zal neerschieten. Mensen die dit zagen, schoten te hulp en hielden de verdachte tegen tot de politie kwam.